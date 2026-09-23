Bruxelles – Un altro passo avanti per l’Ungheria: dopo lo sblocco dei fondi del Next Generation EU, questa volta Bruxelles propone di riaprire i flussi che riguardano Erasmus+ e Horizon Europe. Praticamente, la Commissione europea ha proposto oggi (23 settembre) al Consiglio di revocare le misure di tutela adottate nel 2022 nei confronti di Budapest ai sensi del regolamento sulla condizionalità, ritenendo che il Paese abbia posto rimedio alle violazioni dello Stato di diritto che incidevano sul bilancio dell’UE.

“L’Ungheria ha compiuto passi importanti per rafforzare lo Stato di diritto e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Oggi proponiamo di sbloccare 4,2 miliardi di euro e di riaprire le porte di Erasmus+ e Horizon Europe a studenti e ricercatori ungheresi“, ha affermato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. “Sono lieta che possano tornare a beneficiare appieno delle opportunità offerte dalla nostra Unione. Ciò dimostra che le riforme danno risultati concreti”, ha aggiunto.

Non si tratta però di una riapertura a tutte le università ungheresi, ma solo a 21 atenei. Lo ha specificato il portavoce della Commissione europea per il Bilancio, Balazs Ujvari, nel briefing quotidiano con la stampa. “Se ricordo correttamente, le misure riguardano 21 università ungheresi, cioè un segmento specifico del settore dell’istruzione superiore di questo Stato membro. Le altre non sono state interessate da queste misure”, ha specificato.

Riguardo alle tempistiche, ora il fascicolo passa al Consiglio, che avrà un mese di tempo per decidere in merito. Se adottata dal Consiglio, la proposta ripristinerebbe 4,2 miliardi di euro di impegni di spesa sospesi nell’ambito della Politica di Coesione e garantirebbe nuovamente l’accesso a Erasmus+ e Horizon Europe a studenti e ricercatori provenienti da Università gestite da fondazioni di interesse pubblico ungheresi.

La Commissione ha valutato le misure correttive notificate dall’Ungheria il 9 settembre 2026 e la loro attuazione, concludendo che “il Paese ha risolto le criticità e le carenze precedentemente individuate in settori quali gli appalti pubblici, il quadro anticorruzione, i rischi di conflitto di interessi e l’efficacia dell’azione penale”. Inoltre, gioca a favore di Budapest anche l’adesione dell’Ungheria alla Procura europea, insieme alle nuove norme sulla titolarità effettiva e sugli appalti pubblici. Per Bruxelles tutto ciò “rafforza ulteriormente la lotta alla corruzione e la prevenzione dei conflitti di interessi”.