Nella giornata di martedì (6 ottobre), i deputati discuteranno con Commissione e Consiglio delle misure volte. La portavoce del gruppo Renew,, ha affermato che “i Liberali e i democratici hanno scelto di agire”, non solo “ottenendo un dibattito in plenaria con i commissari e la presidenza irlandese per la prossima settimana, ma anche lanciando, all’inizio di questa settimana, un piano d’azione in 10 punti per affrontare la crisi del costo della vita”. Un tema che rappresenta un cavallo di battaglia anche per La Sinistra: il portavoce del gruppo,, ha dichiarato che il “gruppo non ha mai rinunciato alla battaglia di ridurre il costo della vita”, battendosi costantemente “affinché il tema dell’accessibilità economica sia oggetto di dibattito in ogni sessione plenaria, e che ogni emendamento che presentiamo vada in questa direzione”. Non è stato dello stesso avviso, il portavoce dell’ Europa delle nazioni sovrane,Per i sovranisti, il caro-vita è da attribuire alle politiche europee in materia energetica che “hanno comportato una tassazione più elevata rispetto ad altre aree. Inoltre, “la politica europea ha contribuito a indebolire, se non addirittura a neutralizzare, la capacità di alcuni Stati membri di produrre energia abbondante, a basso costo e a basse emissioni di carbonio”, ha chiarito.