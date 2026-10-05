Bruxelles – Il 5 ottobre è la giornata mondiale degli insegnanti, ma nell’Unione europea la categoria è in sofferenza, soprattutto sul fronte del ricambio generazionale con alcuni Paesi – tra cui l’Italia – dove la metà dei docenti ha già spento le 50 candeline. Nel 2024, secondo Eurostat, l’Agenzia di statistica UE, hanno lavorato nelle scuole primarie e secondarie di tutta l’UE 5,3 milioni di insegnanti, registrando un aumento di 36.500 docenti rispetto al 2023. Tra questi, la maggior parte è composta da donne (72,9 per cento), mentre gli uomini costituiscono il restante 27,1 per cento. In questo scenario, però, gli insegnanti con 50 anni o più corrispondevano al 40,4 per cento, gli under-30 all’8. I docenti d’età tra 30 e 34 anni erano il 9,5 per cento, quelli tra i 35 e i 49 anni l’11,6 per cento. Le età più avanzate mostravano più equilibrio: ciascuna fascia quinquennale compresa tra i 40 e i 59 anni rappresentava una percentuale compresa tra il 14,1 per cento e il 15,8 per cento del totale. Gli insegnanti di sesso maschile hanno rappresentato piuttosto stabilmente una forbice stretta (tra il 26 e il 30 per cento) delle presenze in tutte le fasce d’età ad eccezione di quella over-65 dove rappresentanto il 35,6 per cento.

La situazione dell’invecchiamento del corpo docente è particolarmente evidente in cinque Paesi UE dove oltre la metà degli insegnanti ha 50 anni o più: Lituania (58,4 per cento), Portogallo (55,6), Italia (54,3), Lettonia (54) ed Estonia (50,6). Al contrario, le medie di insegnanti più giovani si sono registrate in Irlanda (20,8 per cento), Malta (20,9) e Lussemburgo (22,0).

I numeri maggiori di docenti sotto i 30 anni li ha il Lussemburgo (15,3 per cento), Danimarca (15,2), Belgio (14,9) e Austria (14,6). I più bassi Cipro (3,1), Portogallo (3,3) e Polonia (4,0). Nel 2024 in Italia, solo considerando i 250.961 insegnanti nell’istruzione primaria, quelli d’età compresa tra i 25 e i 29 anni erano 10.847 (solo 1.533 quelli sotto i 25 anni), mentre 46.633 quelli d’età compresa tra i 50 e i 54.