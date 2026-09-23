Bruxelles – Scuole, enti di istruzione e formazione, biblioteche, organizzazioni culturali, genitori e autorità pubbliche. Tutti riuniti con un unico obiettivo: migliorare le competenze di alfabetizzazione in tutta Europa. La Commissione europea oggi (23 settembre) ha lanciato la Coalizione europea per l’alfabetizzazione, un’ iniziativa nell’ambito dell’Unione delle competenze – la strategia europea che mette al centro lo sviluppo del capitale umano e delle competenze per rafforzare la competitività – e del Piano d’azione sulle competenze di base. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione su temi come l’alfabetizzazione durante la prima infanzia e la formazione dei professionisti del settore.

Il lancio della Coalizione avviene in un momento in cui “persistono sfide legate all’alfabetizzazione”. I risultati dell’indagine OCSE PISA 2025 – un’indagine internazionale promossa dall’OCSE (l’ Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)per misurare le competenze degli studenti quindicenni dei Paesi aderenti – mostrano che il 31,3 per cento dei quindicenni nell’UE ha difficoltà a comprendere testi di base. Secondo la vicepresidente esecutiva per i Diritti sociali e le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione, Roxana Mînzatu, tali stime “ci dicono chiaramente che dobbiamo intensificare i nostri sforzi nel campo della lettura”, nonchè “garantire che ogni giovane in Europa sviluppi le competenze di alfabetizzazione necessarie per apprendere, partecipare pienamente alla società e avere successo nella vita”. La Coalizione si è dotata anche di un atto costitutivo, il Memorandum di Varsavia, un testo che definisce una visione condivisa dell’alfabetizzazione, individua i principali ostacoli lungo l’arco della vita e delinea i primi passi del suo lavoro a lungo termine.