Bruxelles – Non si può evitare: se i Socialisti (S&D) intendono portare a casa le loro proposte sull’edilizia abitativa a prezzi accessibili, devono cercare sostegno nel Partito popolare europeo (PPE). Durante un briefing con la stampa che si é tenuto oggi (6 ottobre) a margine della sessione plenaria dell’Eurocamera a Strasburgo, la presidente del gruppo, Iratxe García Pérez, ha esortato il gruppo capitanato da Manfred Weber a non cedere “alla tentazione di negoziare questa proposta legislativa con l’estrema destra per indebolirla”. Piuttosto, “sediamoci a un tavolo per negoziare seriamente una proposta che tuteli i cittadini europei che vogliono vivere nelle loro città“, ha ribadito.

La richiesta arriva dopo che ieri (5 ottobre) il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato che la Spagna andrà al voto il 29 novembre per elezioni anticipate a causa dell’opposizione capitanata Partido Popular (PP), il cui schieramento in Europa fa parte della famiglia del PPE. Dunque, nonostante in Spagna il PP stia provocando la caduta di una delle ultime roccaforti socialiste europee, a Bruxelles il gruppo (S&D) rimane realista: senza l’appoggio del PPE non si va avanti.

Il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili per il 2026 mira a fornire alle autorità locali un quadro giuridico comune per affrontare la pressione sul mercato abitativo in funzione delle specifiche esigenze locali. Gli eurodeputati hanno discusso del tema oggi (6 ottobre) durante un dibattito con il Commissario europeo per l’energia, Dan Jørgensen, e la Presidenza irlandese del Consiglio. “Non permetteremo è che la Commissione, dopo aver accolto la nostra proposta, si presenti a questo Parlamento con una proposta ridotta”, ha concluso Pérez.