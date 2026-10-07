Bruxelles – Si sa: lo sport fa bene alla salute, e sembra che i giovani dell’Unione europea l’abbiano capito. Secondo Eurostat, l’Agenzia di statistica dell’Unione europea, nel 2025, il 73,1 per cento delle persone tra i 16 e i 29 anni nell’UE ha svolto attività fisica almeno una volta a settimana, mentre la quota tra la popolazione complessiva dell’UE – tutte le persone dai sedici anni in su – si è attestata al 61,6 per cento. Le differenze più marcate si sono riscontrate tra i giovani che fanno sport più volte a settimana. I dati mostrano che il 18,3 per cento dei giovani pratica attività fisica tra le 4 e le 6 volte alla settimana, in confronto al 12,8 per cento rilevato per la popolazione totale UE. La quota di chi pratica attività fisica almeno una volta al giorno è risultata quasi identica nelle diverse fasce d’età: il 20,9 per cento tra i giovani e il 20,2 nella popolazione complessiva. Solo il 16,3 per cento dei giovani ha dichiarato di non svolgere mai attività fisica, rispetto al 26,0 per cento della popolazione totale.

Eurostat sottolinea che gli uomini hanno mostrato una maggiore propensione a praticare attività fisica con frequenza: tra questi, il 20,6 per cento si è mantenuto attivo 4-6 volte a settimana, in confronto al 16 per cento registrato tra le giovani donne. Parallelamente, il 17,8 per cento delle donne tra i 16 e i 29 anni ha riferito di non svolgere alcuna attività fisica al di fuori del lavoro, a fronte del 14,9 per cento degli uomini della stessa fascia d’età. Guardando singolarmente agli Stati membri, le percentuali più elevate di giovani che hanno dichiarato di non svolgere attività fisica al di fuori del lavoro si sono registrate a Malta (31 per cento), in Portogallo (28,5) e in Bulgaria (28,4). Al contrario, le quote sono risultate inferiori al 3 per cento in Grecia, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi. L’Italia si è collocata a metà, segnalando una percentuale del 22,1 per cento.