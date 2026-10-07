Bruxelles – Cambio al vertice della cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea: oggi, nella sede dell’istituzione, si tiene l’udienza solenne per il giuramento e l’entrata in carica di Vittorio Di Bucci. Lo comunica la Corte stessa, spiegando che il magistrato italiano subentra ad Alfredo Calot Escobar, che ricopriva l’incarico dal 6 ottobre 2010 e si è dimesso.

Di Bucci è stato eletto dai giudici e dagli avvocati generali l’8 settembre 2026. Il mandato è di sei anni e va dall’8 ottobre 2026 al 7 ottobre 2032.

Nato ad Asti nel 1963, si è laureato in giurisprudenza all’Università di Torino nel 1986 e due anni dopo ha ottenuto un diploma post universitario in diritto comunitario all’Università di Nancy II, in Francia. Il suo percorso a Lussemburgo inizia nel 1987 come giurista linguista nell’unità di traduzione italiana della Corte. L’anno successivo passa al gabinetto del giudice G. Federico Mancini come referendario, ruolo che ricopre fino al 1991 e poi di nuovo tra il 1994 e il 2000.

Nel frattempo approda alla Commissione europea, dove lavora per il Servizio giuridico: dal 1991 al 1994 nel team “Trasporti, ambiente, consumatori”, poi dal 2000 in quello su aiuti di Stato e antidumping. Tra il 2007 e il 2010 è membro e poi consigliere giuridico del team “Concorrenza”. Nel 2010 diventa consigliere giuridico principale per aiuti di Stato e antidumping, funzione che esercita fino al 2014, quando passa al team “Diritto commerciale”, dove resta fino al 2023.

Il 5 giugno 2023 viene eletto cancelliere del Tribunale dell’UE, incarico che ha ricoperto fino al 7 ottobre 2026. Autore di diverse pubblicazioni sul diritto dell’Unione, si è occupato in particolare delle procedure davanti agli organi giurisdizionali europei, degli aiuti di Stato e del diritto dell’Unione bancaria.