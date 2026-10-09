Bruxelles – Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti, richiama governo e istituzioni sulla necessità di garantire risorse, tempi e strumenti attuativi per il progetto strategico dell’hub eolico: “Taranto è pronta a diventare una piattaforma industriale e logistica per l’eolico offshore nel Mediterraneo, ma non può più attendere”. Nella cerimonia di apertura a Taranto della terza edizione di Offshore Wind Revolution, l’appuntamento internazionale dedicato allo sviluppo dell’eolico offshore, Gugliotti ha rivolto un ringraziamento al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e al vice ministro, Edoardo Rixi, alla Regione Puglia, al presidente, Antonio Decaro, e all’assessore alle Attività produttive, Emanuele Di Sciascio, e ha rivelato di aver già trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una richiesta dettagliata di riconferma dello stanziamento necessario a finanziare gli interventi.

“Il progetto, inizialmente sostenuto da una previsione di 28 milioni di euro e successivamente ridimensionato a 13 milioni – ha detto – necessita di risorse adeguate a consentire l’aumento della portanza delle banchine e dei piazzali, nonché per l’avvio delle opere indispensabili alla realizzazione dell’hub. E su questo progetto, che non può né essere ridimensionato né rinviato, l’impegno dell’AdSP del Mar Ionio, è totale e incondizionato”, ha continuato. “Abbiamo quindi chiesto la riconferma delle risorse necessarie e una garanzia formale sui finanziamenti da stanziare per il 2027. Obiettivo immediato: pubblicare il bando per l’esecuzione delle opere e avviare senza ulteriori ritardi i lavori di consolidamento delle banchine”, ha evidenziato.

Il Presidente ha quindi richiamato la necessità di garantire continuità a un progetto strategico non soltanto per Taranto, ma per l’intero Paese.

Alexio Picco – Managing Director e Board Member di Circle Group – a margine della cerimonia ha spiegato che “il settore è cresciuto, è pronto per partire. OWR Offshore Wind Revolution, è cresciuta assieme al settore, è diventata una piattaforma per far parlare la comunità, far parlare l’industria, per maturare, discutere idee. OWR è molto basato sui contenuti e questo ha generato una comunità che sta spingendo per sviluppare l’industria e preparare i porti, ed è il motivo per cui siamo a Taranto in un porto”. Per Picco, “il messaggio di quest’anno è che l’industria è pronta, aspetta solo un segno per partire e sviluppare impianti non solo per l’Italia, ma per tutto il Mediterraneo. È il segno di una politica industriale che può portare sviluppo e impiego anche al Sud”.