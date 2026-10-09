Bruxelles – Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti, richiama governo e istituzioni sulla necessità di garantire risorse, tempi e strumenti attuativi per il progetto strategico dell’hub eolico: “Taranto è pronta a diventare una piattaforma industriale e logistica per l’eolico offshore nel Mediterraneo, ma non può più attendere”. Nella cerimonia di apertura a Taranto della terza edizione di Offshore Wind Revolution, l’appuntamento internazionale dedicato allo sviluppo dell’eolico offshore, Gugliotti ha rivolto un ringraziamento al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e al vice ministro, Edoardo Rixi, alla Regione Puglia, al presidente, Antonio Decaro, e all’assessore alle Attività produttive, Emanuele Di Sciascio, e ha rivelato di aver già trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una richiesta dettagliata di riconferma dello stanziamento necessario a finanziare gli interventi.

“Il progetto, inizialmente sostenuto da una previsione di 28 milioni di euro e successivamente ridimensionato a 13 milioni – ha detto – necessita di risorse adeguate a consentire l’aumento della portanza delle banchine e dei piazzali, nonché per l’avvio delle opere indispensabili alla realizzazione dell’hub. E su questo progetto, che non può né essere ridimensionato né rinviato, l’impegno dell’AdSP del Mar Ionio, è totale e incondizionato”, ha continuato. “Abbiamo quindi chiesto la riconferma delle risorse necessarie e una garanzia formale sui finanziamenti da stanziare per il 2027. Obiettivo immediato: pubblicare il bando per l’esecuzione delle opere e avviare senza ulteriori ritardi i lavori di consolidamento delle banchine”, ha evidenziato.

Il Presidente ha quindi richiamato la necessità di garantire continuità a un progetto strategico non soltanto per Taranto, ma per l’intero Paese.