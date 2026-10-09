Bruxelles – “L’agenda per lo sviluppo ha visto il suo budget ridursi di oltre il 23 per cento su base annua” e “non possiamo colmare questo divario esclusivamente con fondi pubblici”. L’ha dichiarato il commissario europeo per i Partenariati internazionali, Jozef Síkela, in un punto stampa a margine della riunione informale dei ministri dello sviluppo UE che si é tenuta oggi (9 ottobre) a Dublino, Irlanda.

Secondo il commissario, bisogna invece “utilizzare il denaro pubblico per mobilitare maggiori investimenti privati “. Un esempio? Attraverso l’approccio “‘Team Europe’, siamo riusciti ad attivare investimenti per oltre 300 miliardi di euro in connettività, sviluppo sostenibile e creazione di posti di lavoro nei Paesi partner“, ha spiegato. Oltre a Team Europe, il commissario ha ricordato che all’ultima Assemblea delle Nazioni Unite di settembre, é stata introdotta anche “la ‘Global Green Bond Initiative’, con cui puntiamo a generare – partendo da 1 miliardo di fondi pubblici – fino a 20 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture sostenibili”.

ll Team Europe è un approccio con cui l’Unione Europea, i suoi Stati membri (incluse le agenzie di attuazione e le banche pubbliche di sviluppo), la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) uniscono le proprie risorse, competenze e politiche per un’azione esterna più forte ed efficace. La Global Green Bond Initiative é uno degli ultimi progetti promossi nella sua cornica, con l’obiettivo di mobilitare fino a 20 miliardi di euro in capitali privati destinati a investimenti sostenibili e infrastrutture verdi nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo. Si tratta di una visione “condivisa da molti dei nostri alleati strategici e partner che condividono i nostri stessi valori, come il Canada,il Regno Unito o la Norvegia”, ha sottolineato Síkela.