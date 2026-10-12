Bruxelles – Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato oggi (12 ottobre) una decisione che istituisce una missione di sostegno dell’Unione europea in Libano (EUSM Lebanon) nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). La missione avrà un mandato iniziale di tre anni.

Il Consiglio ha spiegato che la missione contribuirà alla pace e alla sicurezza in Libano, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà una stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In tale contesto, la missione lavorerà per rafforzare le capacità delle Forze armate libanesi (LAF) e delle Forze di sicurezza interna (ISF), nonché per sostenere la governance della sicurezza marittima. “Con questa nuova missione – un importante aggiornamento dei nostri legami in materia di sicurezza – continuiamo a sostenere le istituzioni del Paese nel ripristino della piena sovranità e nella costruzione di una stabilità duratura per il popolo libanese”, ha commentato Kaja Kallas, Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza.

La missione EUSM Lebanon sarà articolata in una componente militare e una civile, operanti sotto un mandato politico unificato e svolgendo compiti complementari nei rispettivi ambiti di competenza. La componente militare fornirà consulenza e formazione per rafforzare le capacità delle Forze armate libanesi in materia di sicurezza delle frontiere e sicurezza marittima, inclusi la sorveglianza e il controllo dei confini terrestri, l’intelligence, la sorveglianza e la ricognizione, la lotta al contrabbando e il coordinamento operativo.

La componente civile sosterrà le Forze di sicurezza interna attraverso consulenza e formazione specializzata, volte a rafforzare le capacità operative e a sviluppare strutture di formazione sostenibili per le ISF, anche in settori quali la lotta alla criminalità informatica e al contrabbando. Fornirà inoltre sostegno al rafforzamento della governance della sicurezza portuale, compreso il porto di Beirut.

La missione faciliterà e integrerà inoltre l’assistenza dell’UE fornita attraverso lo Strumento europeo per la pace e si coordinerà strettamente con le istituzioni dell’UE, gli Stati membri, l’ONU e altri partner internazionali che sostengono il settore della sicurezza libanese.