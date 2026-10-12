Bruxelles – Tre passi avanti per il Montenegro nel processo di adesione all’Unione europea. Oggi (12 ottobre), UE e Podgorica hanno chiuso provvisoriamente tre capitoli negoziali riguardanti politica economica e monetaria, statistica e politica sociale e occupazionale. Lo ha confermato il Consiglio dell’UE in una nota stampa.

Il 2 ottobre, in occasione della visita di von der Leyen al primo ministro montenegrino, Milojko Spajić, la capa dell’esecutivo UE aveva dichiarato che il Montenegro era “a un miglio di distanza” dall’accesso all’Unione. Ma ora la distanza si accorcia sempre più. Dei 33 capitoli negoziali aperti, ora Podgorica ne ha chiusi provvisoriamente 21.

“Il Montenegro sta compiendo continui progressi verso la chiusura di tutti i capitoli rimanenti”, ha dichiarato il ministro per gli affari europei e la difesa dell’Irlanda, a nome della presidenza irlandese del Consiglio dell’UE, Thomas Byrne. “L’allargamento è una necessità geopolitica per l’UE e rimane una delle massime priorità della presidenza irlandese”, ha precisato.

Queste chiusure provvisorie seguono la precedente conferenza di adesione del 14 luglio 2026, che ha chiuso provvisoriamente i capitoli sulla politica di concorrenza e sull’unione doganale. Secondo i principi negoziali approvati dalla Conferenza di adesione, “gli accordi raggiunti nel corso dei negoziati su capitoli specifici non possono essere considerati definitivi” finché non sia stato raggiunto un accordo globale per tutti i capitoli.