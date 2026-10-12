Bruxelles – È stata approvata la relazione sul piano WestMed per la gestione della pesca nel Mediterraneo occidentale. Lo comunica l’eurodeputato del PD Giuseppe Lupo, membro della commissione Pesca: “L’approvazione della relazione sul piano WestMed è un passo importante per una gestione della pesca nel Mediterraneo che tenga insieme tutela delle risorse marine, lavoro e futuro delle comunità costiere”.

Il testo chiede alla Commissione europea di presentare entro il 1° dicembre 2026 una proposta di revisione del piano, basata sui migliori pareri scientifici. Lupo rilancia la richiesta di “almeno 7,29 miliardi di euro dedicati a pesca e acquacoltura nel prossimo bilancio pluriennale europeo”.