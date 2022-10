I vertici Ue condannano l'attacco alla comunità Lgbtqi in Slovacchia

Bruxelles – “Dobbiamo proteggere la comunità Lgbtqi”. Ursula von der Leyen si schiera con il mondo arcobaleno, e condanna l’agguato di Bratislava, dove mercoledì sera (12 ottobre) due persone sono state uccise all’ingresso di un bar. “Questi abominevoli omicidi sono una minaccia per le nostre società costruite sul rispetto e la tolleranza“, commenta la presidente della Commissione europea, che si stringe attorno ai familiari delle vittime, a cui garantisce “l’impegno dell’Ue per combattere i crimini d’odio”.

My thoughts are with the families of the victims of the shooting in Bratislava.

These abhorrent murders are a threat to our societies built on respect and tolerance.

The EU is committed to helping fight hate crime and speech in all form.

We must protect the LGBTIQ community.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2022