Bruxelles – Il terzo polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda prova a riorganizzarsi lì dove è nato: a Bruxelles, nel cuore del gruppo Renew Europe al Parlamento Ue. Con l’annuncio del nuovo nome della delegazione italiana – che ora è Azione-Italia Viva – l’unico eurodeputato rimasto dopo le elezioni italiane del 25 settembre, il capo-delegazione Nicola Danti, ha accolto il collega Giuseppe Ferrandino, ex-membro della delegazione del Partito Democratico, che da oggi (mercoledì 9 novembre) si accasa alla famiglia politica liberale.

“La nostra delegazione cresce, ma soprattutto si arricchisce con un collega serio e capace, che darà un contributo importante al terzo polo in Europa e Italia“, è il messaggio di benvenuto di Danti, che proprio ieri (martedì 8 novembre) aveva notificato al presidente del gruppo liberale al Parlamento Ue, il francese Stéphane Séjourné (del partito Renaissance di Emmanuel Macron), il cambio del nome della delegazione italiana, “come i gruppi del Parlamento italiano”.

In un lungo post su Facebook, l’ex-Pd Ferrandino ha spiegato le motivazioni di “una scelta molto sofferta“, che l’ha portato ad aderire alla delegazione di Renew Europe al Parlamento Ue. “Mi ero illuso che dopo la sonora sconfitta alle politiche di settembre ci sarebbe stato uno scatto di reni [nel Pd, ndr] Invece no, la pozione alchemica ha fatto il suo lavoro, si è preso tempo impantanando tutto”, ha attaccato il suo ex-partito: “A parte i militanti, gli amministratori, i miei colleghi della delegazione di Bruxelles, non ho più nulla da condividere con questo partito“. Dopo un affondo sulla possibilità di un’alleanza con il Movimento 5 Stelle – responsabile di “violenza verbale, fango, accuse e continue bullizzazioni mediatiche” – e sul fatto che “oggi il Pd non è più custode di nessuno dei valori su cui è stato fondato”, Ferrandino ha messo in chiaro che l’adesione al terzo polo risponde alla necessità di “costruire un partito, soprattutto al Sud, sarà questa la mia missione nei prossimi mesi”.

Benvenuto a @giosiferrandino che oggi entra far parte della grande famiglia di @RenewEurope al Parlamento Europeo.

La nostra delegazione cresce, ma soprattutto si arricchisce con un collega serio e capace, che darà un contributo importante al #TerzoPolo in Europa e Italia 🇪🇺🇮🇹 pic.twitter.com/hanKdNAwAh — Nicola Danti 🇪🇺🇮🇹 (@DantiNicola) November 9, 2022

Il terzo polo a Bruxelles