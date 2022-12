Bruxelles – Anche l’Eurogruppo approva la legge di bilancio del governo Meloni. Dopo le valutazioni di rito, “concordiamo con la valutazione della Commissione“, il giudizio del presidente dell’organismo, Paschal Donohoe. Per l’Italia arriva l’invito a fare bene e presto. “Riconosciamo la necessità di accelerare le riforme strutturali di bilancio, che rafforzerebbero la crescita potenziale, la competitività e la sostenibilità del debito”.

Nel 2023, come per tutti gli Stati membri della zona euro, anche per l’Italia si esamineranno le misure di bilancio per mitigare l’impatto dei prezzi elevati dell’energia.