Bruxelles – Paschal Donohoe lascia la guida dell’Eurogruppo. Per l’irlandese si aprono le porte della Banca mondiale, dove sarà chiamato a ricoprire il ruolo di Amministratore delegato presso la Banca mondiale. Per questo “rassegno le mie dimissioni da Presidente dell’Eurogruppo e Ministro delle Finanze per l’Irlanda a partire da oggi” (18 novembre), fa sapere in una nota ufficiale diffusa per l’occasione.

Dimissioni dunque con effetto immediato, quelle di Donohoe. Il ministro delle Finanze della Repubblica di Cipro, Makis Keravnos, ricoprirà la carica di presidente ad interim dell’Eurogruppo, fintanto che l’organismo informale non provvederà a eleggere un nuovo presidente.

Donohoe era stato confermato alla guida dell’Eurogruppo per un terzo mandato lo scorso luglio. Nell’annunciare le dimissioni ringrazia i parter europei: “L’opportunità di ricoprire la carica di Presidente dell’Eurogruppo è stata uno dei miei più grandi onori durante la mia carriera pubblica”, afferma, non senza rivendicare i successi ottenuti. “Collaborando con i colleghi dell’Eurogruppo, abbiamo affrontato numerose sfide, tra cui la pandemia di Covid, gli effetti dell’impennata dell’inflazione dovuta alla guerra ingiustificata contro il popolo ucraino e le conseguenze per l’Europa di un mondo in rapido cambiamento”. Soprattutto, sottolinea, “abbiamo rafforzato l’euro grazie alla nostra collaborazione, cooperazione e volontà di lavorare insieme”.

All’Unione europea Donohoe ricorda che “ho fatto del mio meglio ogni singolo giorno”, e adesso, promette, “voglio fare lo stesso nel lavoro dell’istituzione di importanza mondiale di cui ora entrerò a far parte, in un momento di grandi cambiamenti nel nostro mondo”. Sottolinea “l’importanza e i benefici della nostra cooperazione internazionale” nel salutare, in quelle che suona come messaggio di distinzione dalle politiche aggressive di alcuni Paesi. Un riferimento implicito all’amministrazione Trump.