Bruxelles – Le prime stime di Eurostat per il 2025 indicano che il prezzo medio dei prodotti agricoli nell’ Unione europea è aumentato del 3 per cento rispetto al 2024. Anche il prezzo medio dei beni e dei servizi consumati in agricoltura è aumentato, ma in misura più modesta, inferiore all’1 per cento (pct).

Questo aumento dei prezzi agricoli segue un leggero calo nel 2024, che ha fatto seguito a una serie di aumenti dal 2021 al 2023.

Le variazioni di prezzo nel 2025 hanno registrato notevoli differenze tra i diversi prodotti agricoli. Si sono registrati aumenti significativi per i bovini (+26 pct) e le uova (+23 pct) e aumenti moderati per la frutta e il latte (+10 pct ciascuno) e il pollame (+9 pct). Per contro, si sono registrati cali significativi per l’olio d’oliva (-37 pct) e le patate, comprese le patate da semina (-22 pct), e cali più modesti per i suini (-6 pct) e i cereali (-1 pct).

Per quanto riguarda i fattori di produzione agricoli, si sono registrati aumenti moderati dei prezzi dei fertilizzanti e degli ammendanti (+5 pct) e delle spese veterinarie (+3 pct). Tuttavia, i prezzi sono diminuiti per i lubrificanti energetici (-2 pct), le sementi e le piantine e i prodotti fitosanitari (-1 pct ciascuno).

Aumento dei prezzi del latte

Nel 2025 i prezzi del latte sono stati più elevati rispetto al 2024 in tutti i paesi dell’UE, ad eccezione della Grecia, dove sono diminuiti del 3 pct. Gli aumenti di prezzo più significativi sono stati osservati in Danimarca (+21 pct), Estonia (+20 pct) e Lituania e Repubblica Ceca (+17 pct).