Bruxelles – Il primo ministro canadese Mark Carney assisterà al discorso annuale sulla politica europea tenuto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al Parlamento europeo di Strasburgo il 16 settembre. Lo ha annunciato la presidente Roberta Metsola.

“L’importante visita del primo ministro rappresenterà un’opportunità per approfondire i legami tra l’Ue e il Canada, e per rafforzare il nostro rapporto bilaterale”, ha scritto Metsola su X.

Il capo dell’esecutivo dell’Unione europea, come da tradizione, nel suo discorso illustra le priorità e gli obiettivi per l’anno lavorativo a venire.

Il Canada è attualmente impegnato in una controversia commerciale aperta con gli Stati Uniti. In risposta al protezionismo di Trump, Carney si è fatto promotore di legami più stretti con gli europei e con altri Paesi che sostengono il libero scambio e il rispetto delle istituzioni e delle regole internazionali.

L’UE e il Canada terranno un vertice a Ottawa alla fine di ottobre.