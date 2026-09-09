Bruxelles – Il commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis, sarà in Sicilia dal 9 all’11 settembre per appuntamenti dedicati a pesca, comunità costiere, acquacoltura e governo dello spazio marittimo. L’11 settembre sarà a Palermo per l’incontro promosso dall’eurodeputato Pd Giuseppe Lupo, componente della commissione Pesca e del gruppo S&D. “Sostenibilità e competitività devono stare dalla stessa parte. Una politica che protegge il mare ma mette fuori mercato i pescatori europei non è una politica sostenibile. Servono reciprocità, investimenti e condizioni di concorrenza equilibrate”, ha dichiarato Lupo in una nota.