Bruxelles – Lieve crescita dell’occupazione degli europei: secondo i dati di Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione europea, nel secondo trimestre del 2026, il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni nell’UE si è attestato al 76,4 per cento, in aumento rispetto al 76,3 per cento del primo trimestre dell’anno.

La sottoutilizzazione della forza lavoro – che comprende tutte le persone con un bisogno di lavoro insoddisfatto, inclusi i disoccupati – è risultata pari all’11 per cento della forza lavoro allargata (fascia d’età 20-64 anni) nel secondo trimestre, stabile rispetto al primo.

Tra il primo e il secondo trimestre del 2026, Portogallo e Malta (+0,6 punti percentuali ciascuno), Grecia (+0,5 punti percentuali) e Lettonia e Slovenia (+0,4 punti percentuali ciascuna) hanno registrato gli incrementi maggiori del tasso di occupazione tra i 14 Paesi dell’UE in cui l’occupazione è aumentata. L’Italia ha visto il +0,2 per cento, insieme a Croazia, Spagna ed Estonia, nel secondo trimestre rispetto al primo. Il tasso di occupazione è rimasto stabile in 4 Paesi dell’UE ed è diminuito in altri 9; i cali più marcati si sono registrati in Austria (-0,4 punti percentuali) e in Lituania e Svezia (-0,3 punti percentuali ciascuna).