Bruxelles – Di fronte all’avanzata dell’intelligenza artificiale, alle pandemie, alla crisi climatica, alimentare e finanziaria, il multilateralismo è “l’unico modo realistico per affrontare le sfide di oggi”. Lo ha dichiarato ieri (24 settembre) il presidente del Consiglio europeo, Antònio Costa, durante il suo discorso all’81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York. Davanti a “pressioni derivanti dalla polarizzazione geopolitica, dai vincoli finanziari e dalle carenze istituzionali”, la risposta non può essere “il disimpegno”. La soluzione è invece “riformare, rinnovare e reinvestire”, per cui l”Unione europea continua inoltre a chiedere una riforma complessiva del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite“. L’obiettivo? Renderlo “più efficace, inclusivo, democratico e responsabile”, ha spiegato il presidente.

Oltre a una riforma, secondo Costa, le sfide odierne necessitano anche “di un leader ambizioso, fermamente impegnato nei principi della sua Carta e nel rispetto del diritto internazionale, come António Guterres”. Il 31 dicembre 2026 finirà il secondo (e ultimo) mandato quinquennale dell’attuale segretario generale delle Nazioni Unite e il successore “dovrà continuare a mobilitare pienamente tutti gli strumenti a sua disposizione per prevenire i conflitti, mediare le crisi e costruire la pace, con particolare attenzione all’Ucraina, al Medio Oriente e al Sudan”, ha osservato Costa.

Il portoghese ha colto l’occasione per annunciare che questa settimana l’Unione “ha lanciato – insieme ad Australia, Barbados, Brasile, Canada, India e Kenya l’iniziativa ‘Partners per il multilateralismo, il diritto internazionale, la pace e la prosperità’“, una piattaforma aperta per chi vuole “difendere principi comuni e a lavorare a soluzioni concrete”, ha chiarito, invitando i presenti in aula ad aderire.

Il diritto internazionale, per Costa, è qualcosa che “si applica ovunque”, così come “i diritti umani si applicano ovunque: in Ucraina, in Medio Oriente, in Africa, in Asia e in America Latina”. Per quanto riguarda la guerra lanciata dal Cremlino contro il vicino, “è inaccettabile che, negli ultimi 12 mesi, la Russia abbia ripetutamente minacciato la sicurezza degli Stati membri dell’UE” e Mosca “deve porre fine a questa pericolosa escalation“. In questo contesto, Costa ha lanciato alla platea delle Nazioni Unite l’appello alla comunità internazionale ad “utilizzare ogni strumento a sua disposizione nei confronti della Russia per porre fine a questa guerra e creare le condizioni per negoziare una pace globale, giusta e duratura” perché “questa guerra deve finire”. Stesso discorso per il Medio Oriente. “Deploriamo l’attuale stallo a Gaza, e più in generale in Palestina, che prolunga le sofferenze di milioni di civili, nonostante lo slancio verso la fine del conflitto che sembrava emergere l’anno scorso. L’UE e i suoi Stati membri hanno una posizione chiara: la soluzione dei due Stati, l’unica in grado di garantire una pace duratura in Medio Oriente“, ha scandito. Per quanto riguarda l’Iran e lo Stretto di Hormuz, “il cessate il fuoco deve essere pienamente rispettato” e “la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz deve essere preservata, incondizionatamente e senza ostacoli”, ha affermato ricordando che “non si deve mai permettere all’Iran di acquisire armi nucleari”.

Infine, Costa ha riaffermato il suo sostegno alla Corte penale internazionale. “Nel diritto internazionale non possono esistere doppi standard”, soprattutto adesso quando “stiamo assistendo a violazioni deliberate del diritto internazionale”, riferendosi agli attacchi dell’Amministrazione Trump nei confronti della Corte penale internazionale. “Minacce e attacchi contro la Corte Penale Internazionale, i suoi funzionari e il suo personale sono inaccettabili”, ha ammonito, esortando ad “applicare ovunque il diritto internazionale”, che si parli di “Ucraina, Medio Oriente, Africa, Asia, America Latina”, ha concluso.