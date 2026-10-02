Bruxelles – Sostenere la libertà di pensiero e di stampa sempre. Non un motto, ma una necessità che il Parlamento europeo celebra con due riconoscimenti: il premio Sakharov e il premio Daphne Garuana Galizia. I finalisti di quest’anno sono stati annunciati tra ieri (1° ottobre) e oggi (2 ottobre).

Il premio Sakharov

Il Premio Sacharov è un riconoscimenti attribuito a singoli, gruppi e organizzazioni che premia gli sforzi compiuti a favore dei diritti dell’uomo. I gruppi politici dell’Eurocamera hanno presentato ieri (1 ottobre) i candidati durante una riunione congiunta. Tra i designati figurano: il pediatra palestinese, Hussam Abu Safiya, candidato dai Verdi e da La Sinistra; il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, proposto dai Sovranisti; la Corte penale internazionale e i suoi funzionari, voluta dai Socialisti; l’attivista tanzaniano, Tundu Lussu, candidato dal gruppo del Partito popolare europeo e dai Conservatori e riformisti; le gemelle iraniane, Taraneh e Romina Rahimi, arrestate dal Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, candidate dai Patrioti; e infine per Renew, Standing Together, un movimento che unisce cittadini ebrei e palestinesi, che ha sede in Israele. Il Parlamento europeo consegna al vincitore una somma di 50.000 euro solitamente nel corso della sessione plenaria di Strasburgo di settembre. Tutti i deputati, nonché i gruppi politici del Parlamento possono nominare dei candidati, purché siano sostenuti da almeno 40 voti. In un primo momento, i finalisti sono presentati nel corso di una riunione della commissione per gli Affari esteri, della commissione per lo Sviluppo e della sottocommissione per i Diritti dell’uomo del Parlamento europeo. Successivamente, i membri delle commissioni votano un elenco ristretto formato da tre candidati. La conferenza dei presidenti, un organo del Parlamento europeo composta dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e i leader dei gruppi parlamentari dell’Eurocamera eleggeranno il vincitore. Andrej Dmitrievič Sacharov è stato un attivista russo del disarmo nucleare e dei diritti umani, che ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 1975. L’anno scorso hanno vinto il premio il giornalista e l’attivista della minorità polacca in Bielorussia, Andrzej Poczobut ,noto critico del regime di Aleksandr Lukašėnka, e la giornalista georgiana direttrice dei media indipendenti Batumelebi e Netgazeti, Mzia Amaglobeli.

Premio Daphne Garuana Galizia