Bruxelles – Un aumento di oltre il 5 per cento. È quello delle notti trascorse da turisti in alloggi a breve termine nell’Unione europea prenotati attraverso Airbnb, Booking o Expedia: tra aprile e giugno 2026, sono state pari a 258,8 milioni, con un aumento del 5,3 per cento (+13,1 milioni) rispetto allo stesso trimestre del 2025, e del 23,9 per cento (+50 milioni) rispetto allo stesso trimestre del 2024. Sono i dati di Eurostat, l’Ufficio di statistica dell’UE.

Le regioni più popolari per gli alloggi a breve termine prenotati tramite piattaforme online nel primo trimestre del 2026 sono state le Isole Canarie in Spagna e il Rodano-Alpi in Francia (8,8 milioni di notti ciascuna) e l’Andalusia in Spagna (8,3 milioni di notti). Tra le 10 regioni più popolari nel primo trimestre dell’anno, 5 si trovavano in Spagna, 3 in Francia e 2 in Italia (Lazio e Lombardia).