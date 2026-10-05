Bruxelles – Il sostegno dell’Unione europea al percorso di riforme della Moldavia non vacilla. La Commissione Europa oggi (5 ottobre) ha erogato 157 milioni di euro a favore del governo di Chișinău nell’ambito del Piano di crescita della Moldavia, un importante pacchetto di sostegno finanziario e riforme promosso dall’UE per il periodo 2025-2027, del valore complessivo di 1,8 miliardi di euro. La tranche odierna, la terza, é stata disborsata in occasione del decimo Consiglio di associazione UE-Moldavia.

Prima dello stanziamento, l’esecutivo comunitario ha valutato se il Paese avesse attuato le 18 riforme connesse al Piano. Queste coprono sette ambiti: lo sviluppo del settore privato, la resilienza economica, la governance economica, la coesione sociale, i mercati del lavoro, l’energia, la transizione verde e la buona governance. Finora, Palazzo Berlaymont ha disborsato 661 milioni di euro nell’ambito del Piano, con l’obiettivo di favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nel Paese, accelerare le riforme e migliore l’accesso al mercato unico dell’UE, avvicinando così la Moldavia all’Unione.

Tra il 2021 e il 2025, l’UE ha stanziato oltre 1,2 miliardi di euro in sovvenzioni per la Moldovia. Tali risorse hanno riguardato il sostegno diretto al bilancio per la sicurezza energetica e la transizione verso l’energia pulita, l’assistenza a 1,2 milioni di famiglie per far fronte all’aumento delle bollette elettriche e il sostegno alle riforme del settore della giustizia.