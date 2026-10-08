Bruxelles – Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso oggi (8 ottobre) di prorogare di un anno, fino al 9 ottobre 2027, le misure restrittive individuali nei confronti dei responsabili delle azioni destabilizzanti della Russia all’estero, alla luce del persistere e dell’intensificarsi delle attività ibride della Russia, tra cui la manipolazione e l’interferenza delle informazioni all’estero (FIMI) nei confronti dell’UE, dei suoi Stati membri e dei suoi partner.

In totale, le misure restrittive relative alle attività destabilizzanti della Russia si applicano attualmente a 80 persone fisiche e 20 entità. I soggetti inseriti nell’elenco sono soggetti al congelamento dei beni e ai cittadini e alle imprese dell’UE è vietato mettere a loro disposizione fondi, attività finanziarie o risorse economiche. Le persone fisiche sono inoltre soggette a un divieto di viaggio che impedisce loro di entrare o transitare attraverso i territori dell’UE.

Il quadro delle misure restrittive in risposta alle azioni destabilizzanti della Russia è stato istituito l’8 ottobre 2024 per colpire coloro che sono coinvolti in azioni e politiche del governo della Federazione Russa che minano i valori fondamentali dell’UE e dei suoi Stati membri, nonché la loro sicurezza, stabilità, indipendenza e integrità. Il regime sanzionatorio prende di mira anche i responsabili delle attività ibride della Russia contro Paesi terzi e organizzazioni internazionali.