Bruxelles – É fatta: il Consiglio dell’Unione europea oggi (9 ottobre) ha nominato formalmente Carlo Comporti come presidente dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). L’incarico inizierà il 1° novembre 2026. Il suo mandato avrà una durata di cinque anni e potrà essere rinnovato una sola volta. Al momento Comporti é commissario presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e membro sia del Consiglio di vigilanza che del Consiglio di amministrazione dell’ESMA.

Quando deve essere nominato un nuovo presidente dell’ESMA, il suo Consiglio di sorveglianza presenta al Consiglio una rosa di due candidati. A seguito dei colloqui con entrambi i candidati, gli ambasciatori dell’UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla nomina di Comporti a luglio 2026, mentre il Parlamento europeo ha dato il suo via libera il 15 settembre.

L’ESMA é stata creata per rafforzare la tutela degli investitori e promuovere mercati finanziari stabili. Tra le sue priorità strategiche figurano: favorire l’efficacia dei mercati e la stabilità finanziaria, rafforzare la vigilanza sui mercati finanziari dell’UE e migliorare la tutela degli investitori. L’ESMA realizza la propria missione attraverso una cooperazione attiva con l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, il Comitato europeo per il rischio sistemico e con le autorità nazionali competenti in materia di mercati dei valori mobiliari.