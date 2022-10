Bruxelles – Una decisione in tempo record, dalla “necessità di raccogliere prove” di lunedì (17 ottobre), all’effettivo aggiornamento della lista di sanzioni Ue contro l’Iran per l’invio di armi e droni alla Russia per la guerra di aggressione all’Ucraina. Il Consiglio dell’Ue ha dato il via libera oggi (giovedì 20 ottobre) all’inserimento di altri tre individui e un’entità iraniana all’elenco dei sanzionati di Bruxelles, per il “ruolo nello sviluppo e nella consegna di veicoli aerei senza pilota” utilizzati da Mosca nei recenti attacchi alle infrastrutture e agli edifici civili di Kiev e di altri maggiori centri dell’Ucraina.

Le indiscrezioni dei lavori “spediti” al Coreper (il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio) erano arrivate già nel pomeriggio di ieri da diverse fonti europee, fino alla luce verde definitiva di questa mattina e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue nel pomeriggio. “La decisione odierna è un segnale della volontà dell’Unione di rispondere in modo rapido e deciso alle azioni dell’Iran a sostegno dell’aggressione russa contro l’Ucraina”, si legge in una nota del Consiglio, con la condanna della consegna di droni iraniani e il loro “impiego mortale” nell’invasione russa.

I colpiti dalle sanzioni sono soggetti al congelamento dei beni e al divieto di viaggio sul territorio comunitario, mentre ai cittadini e alle imprese europee è vietato mettere a loro disposizione fondi. “Il Consiglio ha inoltre segnalato l’intenzione di imporre misure restrittive nei confronti di altre due persone e due entità per gli stessi motivi”, arrivando a quei cinque individui e tre entità trapelati ieri. Secondo l’ultima bozza delle conclusioni del Consiglio Europeo di oggi e domani (20-21 ottobre) visionata da Eunews, i 27 leader Ue condannano “fermamente” il sostegno militare alla guerra di aggressione russa fornito dalle autorità iraniane – “che deve cessare” – e a questo proposito accolgono “con favore” le ultime sanzioni adottate, comprese quelle che coinvolgono 11 persone e 4 entità coinvolte nell’omicidio di Mahsa Amini.

#COREPERII | ✅ #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 20, 2022