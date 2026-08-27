Bruxelles – L’Unione europea anche dei musicisti. Dal primo settembre si apriranno le iscrizioni per le audizioni dell’Orchestra giovanile dell’Unione europea (EUYO) per il 2027. Ogni Stato membro terrà i propri casting e stabilirà le date di scadenza per presentare domanda. Nella maggior parte dei casi, il termine è fine settembre, ma può essere esteso a dicembre. Sul sito dedicato sono presenti sia le scadenze, sia il repertorio richiesto per ciascuno strumento e Stato, nonché una serie di domande frequenti e consigli per indirizzare i candidati verso l’audizione. Per l’Italia la data di scadenza per presentare la domanda è il 30 settembre.

Ogni anno, circa 3.000 candidati di età compresa tra i 16 e i 26 anni provenienti da tutti i 27 Stati membri dell’UE partecipano alle audizioni per circa 120 posti. Molti dei 4.000 ex allievi dell’Orchestra sono diventati direttori d’orchestra, solisti, insegnanti e strumentisti di spicco, collaborando con le principali orchestre d’Europa e del mondo.

Fondata con voto unanime del Parlamento europeo l’8 marzo 1976, da cinquant’anni l’EUYO è considerata l'”Ambasciatrice culturale dell’UE“. La sua presidente onoraria è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è a capo del suo Consiglio dei Patroni Onorari, costituito dai più alti rappresentanti dei presidenti e dei commissari dell’UE, nonché dai capi di Stato e di governo di tutti i 27 Stati membri dell’Unione. Il comitato onorario comprende inoltre i loro ministri degli Affari esteri, della Gioventù e della Cultura. L’Orchestra si esibisce frequentemente in occasione di eventi e cerimonie diplomatiche e nel 2026 ha celebrato il 50esimo anniversario della sua fondazione con una residenza primaverile a Strasburgo (Francia), dove si è esibita per due volte al Parlamento europeo. La sede dell’Orchestra è Grafenegg, in Austria.