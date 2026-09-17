Bruxelles – È durata oltre un’ora e ha fatto il punto sul lavoro “ampio” svolto a livello di alti funzionari per riequilibrare la relazione commerciale tra Unione europea e Cina. È la videochiamata che il commissario europeo per il Commercio, Maroš Šefčovič, ha avuto oggi (17 settembre) con il suo omologo cinese, il ministro per il Commercio Wang Wentao. “Rientra nel nostro costante e intenso impegno volto a riequilibrare le relazioni commerciali tra l’UE e la Cina”, ha specificato il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill.

“Nel corso del colloquio, durato oltre un’ora, è stato fatto il punto sull’ampio lavoro svolto a livello di alti funzionari. Sono state affrontate questioni ben note, in particolare la gestione delle esportazioni cinesi verso l’UE, l’accesso dell’UE al mercato cinese e i controlli sulle esportazioni di terre rare”, ha specificato Gill. Se da un lato “un impegno concreto e autentico rimanga una priorità“, dall’altro “è altrettanto importante che i primi risultati tangibili vengano conseguiti in occasione della seconda sessione del Consiglio per il commercio e gli investimenti (TIC), prevista a Pechino per il mese di ottobre e co-presieduta dal commissario“, ha specificato Gill. Questo sarebbe “un segnale del passaggio dalla retorica ai fatti” e “tali risultati dovranno essere credibili”, ha commentato ancora.

“A tal fine, i lavori proseguono”, ha garantito il portavoce chiarendo che “un team della Commissione si recherà a Pechino nel corso del mese per far avanzare ulteriormente l’attività, in vista dell’incontro tra il commissario e il Ministro previsto per l’8 e il 9 ottobre”.

Ieri, 16 settembre, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiarito nel suo discorso sullo stato dell’Unione che con Pechino devono arrivare i risultati auspicati: “Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per riequilibrare le nostre relazioni. Le parole sono importanti, ma i fatti lo sono ancora di più”.