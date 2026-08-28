Bruxelles – Nel 2025 nell’UE sono stati registrati 6,9 milioni di voli commerciali, per un incremento del 3,8 per cento rispetto al 2024 (6,7 milioni). Lo rileva Eurostat, nei dati diffusi oggi (28 agosto). L’istituto di statistica europeo evidenzia come il numero di voli cargo sia “cresciuto costantemente dal 2021” e come questo, al termine del 2025, sia “tornato a un livello simile a quello pre-pandemia”: nel 2019, prima dei lockdown e le restrizioni agli spostamenti, i voli commerciali furono circa sette milioni.

E’ soprattutto in estate che le merci sono state spostate via aereo: nel 2025 a giugno (648.707 voli totali), luglio (690.855) e agosto (693.046) si è registrato il numero più elevato di voli non di linea (rispettivamente l’11,2 per cento, il 12,3 per cento e l’11,4 per cento del totale).

A livello di scali, il maggior numero di voli commerciali nel 2025 è stato registrato all’aeroporto di Amsterdam Schiphol, nei Paesi Bassi, con 488mila aerei in partenza e arrivo. Seguono Parigi-Charles de Gaulle (476mila) in Francia e Francoforte sul Meno (457mila) in Germania. Settimo lo scalo italiano di Roma Fiumicino (347mila).