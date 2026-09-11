Bruxelles – Lo stato dell’Unione europea, la situazione in corso a Ceuta, gli incendi di quest’estate, la protezione della democrazia europea da ingerenze esterne e minacce ibride e i minori online: sono alcuni dei temi sul tavolo della plenaria del Parlamento europeo che si aprirà lunedì 14 settembre a Strasburgo e durerà fino a giovedì 17. Alla sessione parteciperà anche il primo ministro del Canada, Mark Carney, che giovedì (17 settembre) terrà un discorso sulle relazioni UE-Canada in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche. Oggi (11 settembre), durante il briefing con la stampa che anticipa la plenaria, la portavoce dei Socialisti, Utta Tuttlies, ha dichiarato che Carney “sta resistendo alle prepotenze di Trump e difendendo i propri cittadini” e che, per questo, da tempo il suo gruppo sta chiedendo “una cooperazione più forte” con il Paese nordamericano, “il rafforzamento dei partenariati dell’UE e il consolidamento dell’ordine internazionale basato sulle regole”.

Il fulcro della plenaria sarà mercoledì (16 settembre) quando la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, terrà il discorso sullo stato dell’Unione – il cosiddetto SOTEU (dall’inglese State of the Union). Un appuntamento annuale chiave in cui l’inquilina di Palazzo Berlaymont illustrerà le priorità politiche e legislative dell’anno a venire, seguito da un dibattito con i deputati. Il portavoce del Partito popolare europeo, Pedro Lòpez de Pablo, ha affermato che: “Se si considerano tutti gli eventi dell’estate, lo stato dell’Unione appare precario“, in quanto “la situazione è pessima”. Tra le cause, secondo de Pablo, figurano “l”invasione’ di Ceuta, la siccità, le ondate di calore e, ciliegina sulla torta, l’aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali“.

Capitolo Ceuta. Martedì (15 settembre) i deputati discuteranno con i rappresentati della Commissione europea e della presidenza irlandese del Consiglio della situazione umanitaria e della sicurezza dell’exclave. Seguirà il voto giovedì (17 giovedì) ad una risoluzione dedicata al questo tema. Il portavoce dei Patrioti per l’Europa, Alonso de Mendoza Asensi, ha definito la situazione “un disastro totale”, in quanto “la città spagnola è ancora nel caos”. Asensi ha ricordato che la settimana scorsa von der Leyen ha visitato la Groenlandia “per difenderne la sovranità” e si è chiesto: “Quando verrà a Ceuta?“.