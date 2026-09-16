Bruxelles – Nel 2025, nell’Unione europea sono state 116 le persone che hanno perso la vita in incidenti aerei che hanno coinvolto aeromobili immatricolati nell’UE. Sono 25 in più rispetto al 2024 quando furono 91. Dal 2021, il totale è di 638 persone morte in incidenti aerei sul territorio dell’UE che hanno coinvolto aeromobili immatricolati nell’UE. Sono i dati di Eurostat, l’Ufficio di statistica dell’UE.

La maggior parte dei decessi è avvenuta in incidenti aerei legati ad attività non commerciali (109 incidenti, pari al 94 per cento). Tale categoria comprende l’aviazione aziendale e privata, le dimostrazioni, l’addestramento al volo e i trasferimenti di aeromobili. Quattro decessi sono stati causati da incidenti nel trasporto aereo commerciale (3,4 per cento), mentre tre (2,6 per cento) sono avvenuti durante operazioni specializzate (ad esempio, trattamenti agricoli aerei, pubblicità aerea o riprese fotografiche).

Gli incidenti che hanno coinvolto aerei hanno causato il maggior numero di vittime (79), seguiti da quelli con elicotteri e alianti (18 decessi ciascuno) e da quelli con palloni aerostatici (1). Non si sono verificati incidenti mortali che abbiano coinvolto aeromobili senza equipaggio.

Nel 2025, 143 persone sono rimaste ferite in incidenti aerei che hanno coinvolto aeromobili immatricolati nell’UE, un dato in calo rispetto alle 215 persone ferite nel 2024. La maggior parte dei feriti (93) è stata coinvolta in incidenti aerei. Seguono, in ordine decrescente, gli incidenti con palloni aerostatici (19 feriti), alianti (17), elicotteri (12) e aeromobili senza equipaggio (2). Complessivamente, 32 feriti sono stati registrati in voli commerciali.