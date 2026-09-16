Bruxelles – Il cipriota Savvas Papasavvas è il nuovo presidente del Tribunale dell’UE. Prende servizio con effetto immediato, e dunque a partire da oggi (16 settembre) e fino 31 agosto 2028 presiederà l’organismo di giustizia in sostituzione di Marc van der Woude, che ha cessato anticipatamente le proprie funzioni.

Cinquantasette anni, Papasavvas è membro del Tribunale dell’UE dal 2004, e il il 27 settembre 2019 ne diventa vicepresidente. Avvocato abilitato al foro di Cipro, membro dell’ordine degli avvocati di Nicosia dal 1993, Papasavvas prosegue la sua carriera di avvocato a Cipro fino al momento del suo approdo a Lussemburgo.