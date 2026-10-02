Bruxelles – Il Praesidium di Cogeca, riunitosi il 1° ottobre, ha confermato Lennart Nilsson, agricoltore specializzato in seminativi dell’organizzazione svedese LRF, alla presidenza dell’ente per tutto il 2027. Cogeca rappresenta oltre 22.000 cooperative agricole in tutta l’Unione europea.
Nilsson continuerà a essere affiancato dai sei vicepresidenti già in carica: Agnieszka Maliszewska, Leonardo Pofferi (capo dell’Ufficio europeo di Confcooperative), Florentin Bercu, Mickael Marcerou, Christian Høegh-Andersen e Idalino Leão.
Secondo quanto riferito da Cogeca, la scelta della continuità arriva in un momento decisivo per l’agricoltura europea, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e preparare le cooperative alle sfide future.
Pofferi ha commentato con Eunews che “in questa fase, cruciale per la riforma della Politica Agricola Comune, garantire la continuità dell’azione del Board di Cogeca costituisce una premessa fondamentale per proseguire l’azione di consolidamento del ruolo delle cooperative agroalimentari come strumento principale di valorizzazione della produzione”.
Secondo il dirigente di Confcooperative, inoltre “in quest’ottica la conferma di un rappresentante italiano ai vertici dell’organizzazione attesta la centralità della nostra cooperazione nel contesto europeo“.