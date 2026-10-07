Bruxelles – Il sostegno dell’Unione europea al rafforzamento delle capacità di difesa dell’Ucraina non cede. La Commissione europea ha erogato oggi 1,24 miliardi di euro nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina, il pacchetto da 90 miliardi di euro approvato dall’Unione per aiutare Kiev durante il biennio 2026-2027. Nel dettaglio, lo stanziamento riguarda “la componente difesa” del prestito e coprirà il rifornimento di droni, i loro componenti e i missili prodotti in Ucraina. La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha commentato la notizia dichiarando che “l’erogazione odierna contribuirà a rafforzare l’industria della difesa ucraina e la capacità del Paese di difendersi, proteggendo la popolazione e le infrastrutture”.

Noto col nome di Ukraine Support Loan, il prestito di sostegno all’Ucraina prevede una ripartizione indicativa di 60 miliardi di euro per la difesa e di 30 per il sostegno al bilancio nel periodo 2026-2027. Solo per il 2026 è prevista l’erogazione di 28,3 miliardi di euro a sostegno della capacità industriale della difesa. Dal 2022, l’UE e i suoi Stati membri hanno erogato un sostegno complessivo pari a 228,7 miliardi di euro, inclusi 3,8 miliardi di euro provenienti dagli asset russi congelati.