Bruxelles – Il via libera arriva anche dal Consiglio UE. Oggi (12 ottobre) l’istituzione ha adottato formalmente il regolamento che istituisce il programma per l’innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE). Con una dotazione di 115 milioni di euro, lo strumento fornisce un sostegno finanziario “rapido, agile e mirato alle piccole e medie imprese (PMI)” – comprese le start-up e le scale-up – impegnate nello sviluppo di prodotti per la difesa. Nel dettaglio, il programma é concepito per pochi, ma mirati progetti – tra i 20 e i 30 –, in grado di produrre soluzioni tecnologiche di intelligenza artificiale, tecnologia quantistica e droni. L’obiettivo é aiutare le PMI a passare dai “prototipi alla capacità operativa”.

L’adozione del Consiglio arriva dopo l’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo il 15 luglio 2026 e dopo che l’Eurocamera ha approvato il testo durante la sessione plenaria di ottobre. Adesso, il regolamento sarà firmato dai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo entrerà in vigore solo 20 giorni dopo la sua pubblicazione. Si prevede che all’inizio del 2027 venga indetto un bando per la presentazione di proposte. La ministra della Difesa irlandese, Helen McEntee, ha dichiarato: “AGILE offre alle PMI un ulteriore strumento chiave per fare ciò che sanno fare meglio – innovare – ma più rapidamente e su scala più ampia, trasformando l’eccellenza tecnologica in capacità operativa.”.