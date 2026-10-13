Bruxelles – Da Bruxelles arriva il via libera: la Commissiona europea “ha approvato il piano italiano aggiornato nell’ambito dello strumento SAFE”, il maxi-prestito UE da 150 miliardi per la difesa. A dare l’annuncio oggi (13 ottobre) è stato il portavoce dell’esecutivo comunitario, Thomas Reigner, durante il briefing quotidiano con la stampa. La cifra “è di poco superiore agli 8 miliardi di euro”, ha sottolineato.

Considerato il primo pilastro del Rearm Europe – il piano adottato dalla Commissione europea a marzo 2025, che delinea mezzi giuridici e finanziari per stimolare gli investimenti nel settore della difesa – lo strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri sotto forma di prestiti per un valore fino a 150 miliardi di euro. L’obiettivo é aumentare rapidamente la produzione e gli investimenti non solo della difesa, ma anche della tecnologia militare attraverso appalti comuni.

Il portavoce ha affermato che quello di oggi è “un passaggio molto importante per noi e per l’Italia, considerato il ruolo che l’industria italiana della difesa svolge in Europa e per l’Europa”. Adesso spetta al Consiglio UE ” approvare la versione aggiornata della Commissione europea e quella dell’Italia”. E solo dopo la firma del Consiglio UE, “procederemo alla firma dell’accordo di prestito per poter erogare una quota iniziale del 15 per cento al ​​governo italiano”, ha ribadito.

Gli otto miliardi che arriveranno sono il risultato finale di una serie di lunghi scambi tra Roma e Bruxelles. A fine agosto il governo italiano aveva proposto di usare 8,9 miliardi di euro di fondi UE per la difesa, cioé sei miliardi in meno rispetto ai 14,9 miliardi messi a disposizione da Bruxelles per il governo Meloni. Ciò ha rappresentato un cambio di rotta: inizialmente, il governo italiano aveva intenzione di chiedere tutti i soldi ma a fine anno, mentre poi ha deciso di non richiedere l’intero ammontare.