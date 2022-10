Covid-19, la commissaria Kyriakides a Washington per migliorare prevenzione e risposta alle pandemie

Bruxelles – La commissaria Ue per la Salute e la Sicurezza alimentare Stella Kyriakides sarà a Washington in visita ufficiale mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre, per incontrare l’amministrazione e i principali funzionari della sanità pubblica statunitense, tra cui il Consigliere medico capo del Presidente Biden Anthony Fauci.

Principali argomenti di discussione saranno la cooperazione UE-Usa sulla ricerca sul cancro, le prossime mosse per mitigare la pandemia da Covid-19 e il miglioramento della prevenzione e della riposta a future pandemie.