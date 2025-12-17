Bruxelles – Contrordine: a novembre l’inflazione nell’eurozona resta stabile al 2,1 per cento, non è vero che aumenta come precedentemente stimato. Eurostat pubblica i dato consolidati, e cancella il +0,1 per cento rispetto a ottobre. A novembre indice del costo della vita invariato, dunque.
Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda le voci di riferimento del paniere considerato. A novembre l’inflazione contribuiscono a non ridurre l’indice i servizi (3,5 per cento, rispetto al 3,4 per cento di ottobre) e per l’energia (-0,5 per cento, rispetto al -0,9 per cento di ottobre). Stabili rispetto a ottobre invece le voci ‘generi alimentari, alcol e tabacco’ (2,5 per cento), in lieva calo la voce ‘beni industriali non energetici’ (0,5 per cento, rispetto al 0,6 per cento di ottobre).