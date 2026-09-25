Bruxelles – Il ministro per l’Agricoltura italiano, Francesco Lollobrigida, ha incontrato oggi (25 settembre) il commissario per l’Agricoltura, Christophe Hansen, a Sorrento, in Campania. L’incontro si inserisce nel contesto dei dialoghi strategici avviati dal commissario lussemburghese con i partner europei per definire le linee guida della futura agenda comunitaria.

In un post su X, il ministro Lollobrigida ha chiarito i temi discussi durante il vertice bilaterale: sovranità alimentare a livello europeo, risorse finanziarie da destinare al settore agricolo all’interno del prossimo quadro finanziario pluriennale della UE, Nuove regole della PAC (Politica Agricola Comune) per il periodo successivo al 2028, infine reciprocità negli accordi commerciali internazionali stipulati dall’Unione europea, a tutela delle produzioni e dei mercati interni. Su questi temi, il ministro Lollobrigida ha scandito: “L’Italia continuerà a far sentire con chiarezza la propria posizione in Europa”.

Appuntamento al prossimo Consiglio Agricoltura a Bruxelles previsto per la prossima settimana, il 28 e 29 settembre. Nell’agenda della riunione, sono inseriti temi che i due politici hanno affrontato bilateralmente: futuro della PAC e mercati agricoli comunitari.