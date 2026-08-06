Bruxelles – Nel 2025 il prodotto interno lordo (PIL) dell’UE ammontava a 18.796 miliardi di euro. Lo rileva Eurostat nei dati diffusi oggi (6 agosto). La Germania risulta il Paese membro con l’economia più grande tra tutti i 27, per un PIL dal valore di 4.469 miliardi di euro, pari al 23,8 per cento del totale dell’Unione europea. Seguono Francia (2.991 miliardi di euro, 15,8 per cento del totale) e Italia (2.258 miliardi di euro, pari al 12 per cento del totale).

Il valore del PIL dell’eurozona, invece, alla fine del 2025 vale 15.791 miliardi di euro. Il dato dell’istituto di statistica europeo non conta la Bulgaria, che ha adottato la moneta unica l’1 gennaio di quest’anno, e fino al 2025 non faceva dunque parte dell’area dell’euro.